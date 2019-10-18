"Во всем виноват Майдан?!" В сети всплыло знаковое фото Донбасса

Флаги "ДНР" появились в Украине задолго до событий на Майдане Незалежности в Киеве 2013-2014 годов, которые вскоре получили название Революции Достоинства, а также до аннексии РФ Крыма и войны на Донбассе.

Историческим фото, очевидно, с митинга в Донецке, на котором присутствовали триколоры с символикой известной ныне самопровозглашенной "Донецкой народной республики", поделился в Twitter блогер с ником Necro Mancer (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Весна 2006 года. Во всем виноват Майдан (с)", — подписал он свой пост.

Донецк. Весна 2006 года twitter.com/666_mancer

При этом пользователи в комментариях даже не стали опровергать данное предположение. Они наоборот подтвердили его, припомнив некоторые детали из жизни города.

"После Помаранчевой Революции РФ начала продвигать идеи отсоединения Донбасса. На съезде в Северодонецке озвучили эту идею, но народ был не готов. Началась ползучая подготовка. В 2007-2008 годах появится символ-"колорадка". В 2014-м, при потере контроля РФ над Украиной, — началось", — рассказал один из юзеров.

Другие комментаторы также указали на знаковые доказательства на самом фото и называли года, когда действительно видели подобную символику на Донбассе.

"Эта чернь с 2004 года уже тусовалась в Донецке. Надо было эту мр*зь сразу упаковывать", "Все начиналось с 2005 года. Мой одноклассник ходил по городу Алчевску и собирал подписи за федерализацию. Везде. В школах, троллейбусах, магазинах, на предприятиях...", "Ну вот, как то так: там логотип sim sim, он был до 2007-го, так что, таки да — это **й знает когда", "У них и сайт свой был — "донецкой республики". СБУ запретила организацию, но сайт работал", "Так на Майдане в 2007-м были эти же флаги! Никто не отреагировал!", "Виноват — не придушили тогда, весной 2006-го", — отмечают пользователи.

Коментарии к посту Necro Mancer Скриншот

Коментарии к посту Necro Mancer Скриншот

Коментарии к посту Necro Mancer Скриншот

Коментарии к посту Necro Mancer Скриншот

Коментарии к посту Necro Mancer Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" используют справки для проведения переписи жителей самопровозглашенных на Донбассе "республик". Соответствующее фото в Twitter опубликовал блогер Necro Mancer.

На "документе" сказано, что он "служит только для правильного подсчета населения". В справке несколько строчек. Жителям "ЛНР" и "ДНР" предлагают указать имя и год рождения, что нарушает принцип анонимности. В конце человек должен поставить подпись и инициалы.

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