Во время скандального решения КСУ проверялась декларация лишь одного сотрудника ОП

Единственным человеком из Офиса президента, чью декларацию проверяли на момент отмены Конституционным судом Украины (КСУ) уголовной ответственности за недостоверное декларирование, был президент Владимир Зеленский.

Об этом рассказал глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков в интервью НВ. Так он прокомментировал информацию журналистов о том, что КСУ принимал решение якобы с согласия Банковой, поскольку у НАПК имелись претензии к декларациям некоторых работников.

Новиков заявил, что на тот момент НАПК проводила проверку только одного лица из ОП – президента Украины.

"Ни одного из работников ОП мы на момент принятия решения КСУ не проверяли", – уточнил он.

По словам главы НАПК, о том, что суд примет скандальное решение об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование, он предупреждал за несколько недель до этого.

"Я всем в этой стране сообщал, что есть опасность отмены всех наработок последних лет с точки зрения предотвращения коррупции – и президенту, и спикеру Верховной Рады докладывал", – сказал Новиков.

Он сообщил, что в пятницу, 4 декабря, направил письмо президенту Владимиру Зеленскому с просьбой ветировать так называемый компромиссный законопроект №4441 о возвращении уголовной ответственности за ложь в декларациях.

Он аргументировал обращение к главе государства тем, что данный документ не предусматривает лишения свободы для чиновников, намеренно не подающих декларацию или указывают в ней ложные сведения. Согласно ему, они могут получить за многомиллионные финансовые мошенничества лишь штраф, либо вообще не подавать декларацию, скрывая нечестно приобретенное имущество.

"Поскольку и президент в своей политической программе, и партия Слуга народа делали ставку на усиление ответственности за коррупцию, мы надеемся, что президент наложит вето этот закон. Но, конечно, прогнозировать не можем", – уточнил глава НАПК.

Что касается якобы компромиссного характера указанного законопроекта, "это точно не антикоррупционный компромисс, а коррупционный компромисс", – заявил Новиков.

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