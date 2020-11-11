Во время общегосударственного карантина транспорт будет работать по-новому
В Украине ввели карантин выходного дня
Он будет действовать с 14 по 30 ноября
На это время работу транспорта останавливать не будут
Во время карантина в Украине автотранспорт, в том числе маршрутные такси, а также троллейбусы, трамваи и железная дорога перевозить пассажиров в количестве мест для сидения.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Новые правила работы ввели для транспорта городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.
Внутренние авиаперевозки оставили без ограничений.
"Во время авиапутешествий за границу ознакомьтесь с условиями въезда/выезда, установленными для украинских граждан страной, куда направляется пассажир", – говорится в сообщении.
Усиление карантинных мероприятий связано с тем, что в течение последнего месяца в нашей стране фиксировался устойчивый рост количества заболевших COVID-19. Из-за этого нагрузка на больницы и украинских врачей существенно увеличилось. Карантин должен остановить эту тенденцию.
По мнению экс-директора Центра здоровья Владимир Курпита, карантин выходного дня не будет иметь никакого влияния на эпидемию. А украинский миллионер Гарик Корогодский призвал власти ввести тотальный локдаун, как в Европе, вместо того, чтобы вводить карантин выходного дня.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Кабинет Министров Украины принял решение ввести карантин выходного дня на заседании правительства 11 ноября. Новые ограничения будут действовать два дня в неделю с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.