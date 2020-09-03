Во Львовском облсовете массовая вспышка COVID-19

Во Львовском областном совете заболели коронавирусом его председатель, руководитель аппарата, шестеро работников и восемь депутатов.

Об этом сообщило "Эспрессо.Запад". О болезни 31 августа сообщил председатель областного совета Александр Ганущин.

Он проинформировал, что в пятницу, 28 августа, после обеда у него ухудшилось самочувствие, он сдал ПЦР-тест и получил положительный результат. Сейчас чиновник дома, на самоизоляции и выполняет указания врача.

"Предупредил всех, с кем контактировал последние несколько дней. Очень рассчитываю, что вас вирус обойдет стороной. Мой образ жизни предполагает постоянное общение с людьми, поэтому к такому повороту событий был готов. Сейчас чувствую себя, как при легкой простуде, которая сильно утомляет", – написал Ганущин.

Как сообщил первый заместитель председателя областного совета Богдан Гагалюк, больные есть также среди аппарата и депутатов.

"К сожалению, ситуация у нас, как и во всей стране, не самая лучшая. Еще до болезни господина Ганущина COVID-19 обнаружили у руководителя аппарата Валерия Харлова. Кроме того, болеет шесть работников аппарата и восемь депутатов. Преимущественно у всех болезнь проходит в легкой форме. К аппаратам ИВЛ не был подключен никто, однако были люди, которые лежали под кислородной маской. Лично я с главой контактировал еще до 24 августа, но перестраховался и сдал ИФА тест. Он оказался негативным", – рассказал Гагалюк.

Он добавил, что уже 4 сентября весь состав областного совета будет сдавать ПЦР-тесты, чтобы понять ситуацию в структуре.

По состоянию на 3 сентября во Львовской области зафиксировано 15116 случаев заражения коронавирусом, умерло 423 человека.

Как писал OBOZREVATEL, глава Львовского областного совета Александр Ганущин заразился коронавирусом (COVID-19). Он отметил, что его самочувствие ухудшилось еще в пятницу, 28 августа.