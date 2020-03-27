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27 марта • обновлено в 18:23
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Во Львовской области начнут массово проверять жителей на коронавирус

1.7т
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Во Львовской области со следующей недели собираются запускать массовое тестирование людей на коронавирус.

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Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий на своей странице в Facebook. По его словам, сейчас разрабатывается алгоритм того, как это будет работать, а уже с середины следующей недели тестирование хотят запустить.

"Первыми тестирование пройдут те, кто недавно вернулся из-за границы или контактировал с людьми, у которых подтвержден коронавирус", – рассказал Козицкий.

Также Львовский IT-кластер сейчас собирает информацию, с помощью которой можно будет предвидеть пик эпидемии, определить загруженность врачей и так далее.

Как сообщал OBOZREVATEL, около 30 народных депутатов из фракции "Слуга народа" прошли тест на коронавирус COVID-19.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Козицкий
Место
Украина Львов
Теги
тесты вирус
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