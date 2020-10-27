Во Львовский облсовет прошли девять партий – СМИ
Во Львовский областной совет, по предварительным данным голосования на выборах 25 октября, проходят девять партий.
Лидером среди них оказалась "Европейская солидарность". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники, близкие к областной избирательной комиссии.
По их словам, принято уже около 99% протоколов. Согласно подсчету данных, партия "Европейская солидарность" набрала почти 31% голосов избирателей.
На втором месте пребывает "Слуга народа" – 9,5%, а на третьем "Самопоміч" – 8,7%.
Остальные партии распределились так:
ВО "Батьківщина" – 7%;
"Голос" –6,6%;
ВО "Свобода"– 6%;
Народний рух України (НРУ) и Украинская Галицкая партия – по 5,6%;
"За майбутнє" – 5,3%.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на выборах мэра Львова лидирует нынешний глава города Андрей Садовый. В горсовет больше всего голосов у "Европейской солидарности". Такие данные экзитполов Liberty Report были обнародованы в эфире "Свободы слова Савика Шустера", а также социологическим агентством Fama.
Бывший народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Богдан Дубневич заявил о победе на выборах главы Солонковской объединенной территориальной общины Львовской области.
А действующий мэр Трускавца Андрей Кульчинский, который повторно баллотировался от партии "Европейская солидарность", побеждает на выборах главы Трускавецкой ОТО Львовской области.