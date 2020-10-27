Во Львовский облсовет прошли девять партий – СМИ

Во Львовский областной совет, по предварительным данным голосования на выборах 25 октября, проходят девять партий.

Лидером среди них оказалась "Европейская солидарность". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники, близкие к областной избирательной комиссии.

По их словам, принято уже около 99% протоколов. Согласно подсчету данных, партия "Европейская солидарность" набрала почти 31% голосов избирателей.

На втором месте пребывает "Слуга народа" – 9,5%, а на третьем "Самопоміч" – 8,7%.

Остальные партии распределились так:

ВО "Батьківщина" – 7%;

"Голос" –6,6%;

ВО "Свобода"– 6%;

Народний рух України (НРУ) и Украинская Галицкая партия – по 5,6%;

"За майбутнє" – 5,3%.

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