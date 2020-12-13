Во Львове женщина отсудила 18 тысяч гривен за падение на льду

Во Львове женщина отсудила у училища 18 тысяч гривен компенсации за полученную в результате падения на льду травму.

Как сообщает zaxid.net, 53-летняя львовянка живет в доме, который находится на балансе Львовского высшего профессионального художественного училища.

Инцидент произошел еще 9 января 2020, а суд по этому делу состоялся 17 ноября. Женщина рассказала, что вышла из подъезда и на прилегающей к нему территории поскользнулась на тротуаре, который был покрыт льдом. В результате падения, она сломала руку.

На лечение, как утверждает львовянка, было потрачено 8 тыс. грн, и 7 тыс. грн на такси. Также женщина заявила, что ей причинили моральный вред, поскольку она долгое время не могла сама себя обслуживать и получила психологический стресс. Моральный ущерб пострадавшая оценила в 20 тыс. грн.

Судья Железнодорожного районного суда решил частично удовлетворить ее иск. Он стянул с Львовского высшего профессионального художественного училища 8 тыс. грн имущественного ущерба и 10 тыс. грн моральной компенсации в пользу женщины.

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