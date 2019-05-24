Во Львове заместителя Садового облили краской: фото и видео

Во Львовском городском совете на заседании исполкома 24 мая облили краской заместителя городского главы Андрея Садового, Геннадия Васькива.

По предварительным данным, также облили и.о. департамента "Администрация городского главы" во Львовском горсовете Евгения Бойко. Видео на своей странице в Facebook обнародовал голова ГО "Варта 1" Игорь Зинкевич (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

Между ними и другими участниками заседания произошел конфликт, в ходе которого на Васькива и выплеснули гуашь.

По предварительной информации, спор вспыхнул из-за выделения 20 миллионов гривен владельцу Львовского автозавода, российскому бизнесмену Игорю Чуркину, говорится на сайте "Варта 1". Также конфликт вспыхнул во время обсуждения выделения земли.

Геннадий Васькив в краске Скриншот

Васькива облили Скриншот

"Заседание исполкома, где вразрез здравому смыслу и законодательству Украины принимаются решения, которые вредят общине города, перенесли на неопределенный срок! Евгений Бойко и Геннадий Васькив облиты краской", – рассказал глава общественного совета при ГАСИ Львова Владимир Бено.

Во Львове облили краской заместителя Садового Facebook Igor Zinkevych

На опубликованных в сети видеозаписях слышно, как после обливания краской заммэра в зале раздались аплодисменты.

Как писал OBOZREVATEL, в марте в Киеве неизвестный облил зеленкой главу Хозяйственного суда Харьковской области Виталия Усатого.

Нападение произошло утром, 19 марта, возле здания Высшей квалификационной комиссии судей Украины в Соломенском районе. Как отметили в пресс-службе комиссии, Усатый должен был принимать участие в процедуре квалификационного оценивания.

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