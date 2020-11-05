Во Львове за две недели хотят оборудовать 350 мест для больных COVID-19. Фото стройки

Борис Бондарь Общество 20:02, 5.11.2020 Обновлено: 21:09, 5.11.2020

Клиническая больница скорой медицинской помощи Львова за две недели хочет переоборудовать один из корпусов, который занимал медколледж, для приема 350 пациентов с COVID-19.

Об этом сообщил в Facebook главный врач больницы Олег Самчук. Примерная стоимость работ составляет около 30 млн гривен.

При этом медик подчеркнул, что для бюджета проект не будет стоить ни копейки.

"Семь крупнейших львовских застройщиков делают все абсолютно бесплатно! Огромное им за это спасибо!" – написал Самчук.

По его словам, сейчас больница скорой помощи Львова имеет 300 койкомест для людей с COVID-19, но 280 из них уже заполнены.

"Заполнение остальных – это вопрос нескольких дней. И что тогда? Говорить человеку в тяжелом состоянии: "Извини, ты 301-й, поэтому мы тебе не поможем?" Нет, мы этого не сделаем", – подчеркнул главврач.

В помещениях уже вовсю идут ремонтные работы.

"И это не просто покрасить стены, мы полностью перестраиваем помещения и разворачиваем кислородные точки. Темп бешеный, потому что на весах человеческие жизни", – пояснил Самчук.

Новое помещение хотят подготовить за две недели
Facebook Олега Самчука
Помещение оборудуют кислородными точками
Facebook Олега Самчука
Стоимость работ около 30 млн гривен
Facebook Олега Самчука
Работы проводят за счет бизнесменов
Facebook Олега Самчука
Под помещение переоборудуют старый корпус больницы
Facebook Олега Самчука
В больнице заняты 280 из 300 коек
Facebook Олега Самчука

Как сообщал OBOZREVATEL, уже в ближайшие недели может начаться существенный рост случаев заболеваний коронавирусом (COVID-19) во Львовской области. Об этом свидетельствуют подсчеты СНБО, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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