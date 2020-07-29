Во Львове вышел из комы 4-летний мальчик, пробывший под водой 5 минут
Львовским врачам удалось вывести из комы четырехлетнего мальчика, который упал в бассейн и пробыл под водой 5 минут.
Ребенка сняли с аппарата ИВЛ, его состояние – средней степени тяжести, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Мальчик упал в воду в собственном дворе. Родители вдруг заметили, что сына нет, и нашли его на дне полутораметрового бассейна.
Отец сумел реанимировать ребенка, мальчик начал дышать, но оставался без сознания.
Как рассказала сотрудница больницы, сейчас мальчик может самостоятельно кушать.
"Пять дней был в коме и в конце концов пришел в себя. Врачи надеются, что ребенок полностью выздоровеет и утопление не будет иметь последствий для маленького пациента", – говорится в сюжете.
Как писал OBOZREVATEL, ранее в городе Кривой Рог Днепропетровской области в реку Ингулец с пирса упал трехлетний мальчик. Бригада скорой помощи и сотрудники полиции полтора часа пытались реанимировать ребенка, но спасти его не удалось.