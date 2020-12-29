Во Львове врач умер в своем рабочем кабинете

Во Львове прямо на рабочем месте в кабинете умер заведующий хирургическим отделением второй городской поликлиники Тарас Шеремета.

Сообщение об этом поступило правоохранителям 28 декабря примерно в 13:00, передает 032.ua. Другие СМИ отмечают, что смерть мужчины была естественной.

По словам пресс-секретаря Главного управления Нацполиции во Львовской области Светланы Добровольской, предварительно, признаков насильственной смерти медика не было обнаружено. Тело отправили на экспертизу для установления причины летального исхода.

Тарас Шеремета умер в своем кабинете dilo.net.ua

Журналисты со ссылкой на собственные источники пишут, что заведующий хирургическим отделением второй львовской поликлиники давно боролся с болезнью.

В пресс-службе Нацполиции Львовщины изданию Zaxid.net объяснили, что смерть врача с 40-летним стажем была естественной. По неподтвержденной информации, у Тараса Шереметы оборвался тромб.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве от коронавируса скончался известный инфекционист, бывший заведующий инфекционной реанимации столичной больницы №9 Александр Артемов. Пятьдесят дней 61-летний мужчина провел в реанимации, где медики боролись за его жизнь, но спасти не смогли.