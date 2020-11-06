Во Львове уничтожили мурал в честь Екатерины Гандзюк. Видео
Во Львове на ул. Замковой уничтожили мурал в честь погибшей херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
Об этом 5 ноября сообщило "Суспільне Львів". Неизвестные мужчины сняли изображение со стены с помощью лопат (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
На вопрос журналиста, зачем они это делают, те ответили так: "Скажите, вы дома у себя на заборе позволите делать такое? Это забор государственного учреждения, где должен быть какой-то соответственный цвет. Это благоустройство города".
Львовская активистка Мелания Подоляк уточнила на своей странице в Facebook, что стена с муралом принадлежит академии МВД.
"Только вчера, вчера была годовщина. Там еще свечи не остыли, там еще цветы лежали! Благоустройство! Благоустройство, черт побери. Стена принадлежит академии МВД. М*сора снова показывают свое лицо. Только вчера говорила: "Нет, во Львове никто бы не посмел тронуть, никто"... Мурал во Львове все равно будет", – написала она.
Как сообщал OBOZREVATEL:
организатора убийства Екатерины Гандзюк Алексея Левина задержали в Болгарии 24 января. Информацию подтвердили в Офисе генпрокурора и в СБУ. Перед этим он изменил внешность.
16 марта 2020 Левина был экстрадирован в Украину болгарскими правоохранителями.
Что касается Владислава Мангера, то ему 11 февраля 2019 объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.
15 февраля 2019 был внесен залог и подозреваемого голову Херсонского облсовета выпустили из СИЗО.
27 апреля Офис генерального прокурора Украины и СБУ заявили, что завершили досудебное расследование в громком деле об убийстве Гандзюк.
Конечным заказчиком преступления был назван действующий председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, а организатором убийства – представителя банды "москалей" Алексея Левина.
15 октября Киевский апелляционный суд оставил подозреваемых Мангера и Левина под стражей.