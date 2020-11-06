Во Львове уничтожили мурал в честь Екатерины Гандзюк. Видео

Во Львове на ул. Замковой уничтожили мурал в честь погибшей херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом 5 ноября сообщило "Суспільне Львів". Неизвестные мужчины сняли изображение со стены с помощью лопат (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На вопрос журналиста, зачем они это делают, те ответили так: "Скажите, вы дома у себя на заборе позволите делать такое? Это забор государственного учреждения, где должен быть какой-то соответственный цвет. Это благоустройство города".

Львовская активистка Мелания Подоляк уточнила на своей странице в Facebook, что стена с муралом принадлежит академии МВД.

"Только вчера, вчера была годовщина. Там еще свечи не остыли, там еще цветы лежали! Благоустройство! Благоустройство, черт побери. Стена принадлежит академии МВД. М*сора снова показывают свое лицо. Только вчера говорила: "Нет, во Львове никто бы не посмел тронуть, никто"... Мурал во Львове все равно будет", – написала она.

Активистка возмутилась уничтожением муралей в честь Гандзюк Facebook Melanie Podolyak

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