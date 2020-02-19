Во Львове запустили порно вместо рекламы: момент 18+ успели заснять

Вечером во вторник, 18 февраля, во Львове на 42-дюймовом рекламном табло над входом в торговый центр "Вернисаж Lviv Mall" рядом с центральной площадью Рынок запустили порно.

Подтверждающее видео, снятое очевидцами, показал в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Пикантные кадры появились на мониторе менее чем на минуту. При этом в администрации ТЦ открестились от инцидента, заявив, что обратятся в полицию по поводу несанкционированного вмешательства неизвестных в их работу.

Во Львове запустили порно вместо рекламы Скриншот из видео

Администратор "Вернисаж Lviv Mall" Ульяна Недилько в комментарии ZAXID.NET объяснила, что к экрану подключились с телефона через специальную программу прохожие.

"Мы видео передадим полиции, чтобы разобраться в ситуации. Это не инициатива торгового центра или наших работников и не техническая ошибка. Это было сознательно сделано какими-то неблаговидными людьми, которые проходили мимо", – отметила она.

Внимание! Кадры 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на остановке на экране городского справочника запустили порно. Судя по всему, справочник был взломан.

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