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6 мая • обновлено в 23:06
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Во Львове в начале мая выпал снег: фото и видео бури

3.6т
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В среду, 6 мая, в Украине на Закарпатье выпал снег. Также во Львове наблюдалась снежная метель.

Об этом в Facebook сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост, который предупредил об опасности.

Снег на горе Поп Иван

Снег на горе Поп Иван

Facebook Черногорский горный поисково-спасательный пост

"По состоянию на 08:00 6 мая 2020 года на горе Поп Иван облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер северо-западный 11 м /с. Температура воздуха -6 градусов. Падает мелкий снег", – говорится в сообщении. Отмечается, что снег на горе шел 5 и 4 мая.

Снег на горе Поп Иван

Снег на горе Поп Иван

Facebook Черногорский горный поисково-спасательный пост

Снег на горе Поп Иван

Снег на горе Поп Иван

Facebook Черногорский горный поисково-спасательный пост

Добавим, что пользователи сети сегодня публиковали видео со снегом из Львова.

Напомним, в украинских Карпатах в понедельник, 4 мая, разгулялись метели и выпал мелкий снег.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Леонид Горбань сказал, что погода в мае на всей территории Украины будет жаркой и сухой. Небольшие осадки пройдут в начале и конце месяца.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Львов
Теги
снегопад погода
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