Во Львове умерший 28-летний мужчина стал донором для трех пациентов. Фото

Во Львове хирурги пересадили сердце и две почки трем пациентам от одного донора. Им стал 28-летний мужчина, который скончался от инсульта. Врачи неделю боролись за его жизнь.

Операцию провели трансплантологи Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова в ночь на 21 ноября, сообщает пресс-служба медучереждения в Facebook, а также главный врач Олег Самчук.

Самчук отметил, что родные умершего согласились на донорство – это мама, сестра и беременная первенцем жена.

Все операции, по словам врача, прошли успешно Клиническая больница скорой медицинской помощи города Львова / Facebook

Один из пациентов перед операцией Клиническая больница скорой медицинской помощи города Львова / Facebook

"Ей было важно, чтобы сердце ее покойного мужа продолжило биться", – рассказал Самчук. Все операции, по его словам, прошли хорошо.

Сердце получил 36-летний житель Константиновки, отец 2 детей. Собственное сердце у него в четыре раза крупнее нормального после перенесенного в детстве гриппа с осложнением. Одну почку получил 51-летний львовянин, который 10 лет жил с хронической болезнью почек и последние 2 – на диализе.

Вторую почку – киевлянин. В 2012 ему уже пересаживали почку в Беларуси, но она не прижилась.

Операции состоялись 21 ноября Клиническая больница скорой медицинской помощи города Львова / Facebook

Операции состоялись 21 ноября Клиническая больница скорой медицинской помощи города Львова / Facebook

Пересадка сердца длилась семь часов Клиническая больница скорой медицинской помощи города Львова / Facebook

Самчук также поблагодарил Бориса Тодурова – чтобы принять участие в трансплантации кардиохирург и директор Института сердца МЗ Украины добирался из Мариуполя во Львов вертолетом и самолетом.

"Но особая и самая большая благодарность – семье донора. Мы глубоко сочувствуем вашей потере. Но трое человек продолжат жить благодаря вашему непростому решению. Светлая память донору", – сказал Самчук.

Врачи с пациентом после операции Клиническая больница скорой медицинской помощи города Львова / Facebook

Клиническая больница скорой медицинской помощи города Львова / Facebook

Олег Самчук / Facebook

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