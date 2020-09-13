Во Львове умер от коронавируса главный педиатр Остальский

Алексей Титофф Общество 22:36, 13.09.2020 Обновлено: 23:10, 13.09.2020

Во Львове после длительного лечения от коронавируса (COVID-19) умер главный специалист управления здравоохранения Львовского горсовета, главный педиатр города Богдан Остальский.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета. Свои соболезнования в Facebook выразил также городской председатель Львова Андрей Садовый.

"Отошел в вечность главный педиатр Львова Богдан Остальский. Врач, которого мы навсегда запомним, как большого профессионала и хорошего друга для наших детей. Нам очень повезло жить и работать вместе с вами, Богдан Романович. Вечная память!", – написал мэр города.

Богдан Остальский
Facebook/Андрей Садовый

Богдан Романович Остальский, 1960 года рождения, был врачом-педиатром, долгое время работал главным специалистом отдела координации работы учреждений здравоохранения управления здравоохранения Львовского городского совета.

Facebook/Андрей Садовый

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове от коронавируса умер активист Роман Скира, который был председателем ОО "Центр поддержки и содействия защите прав человека".

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