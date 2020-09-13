Во Львове умер от коронавируса главный педиатр Остальский
Во Львове после длительного лечения от коронавируса (COVID-19) умер главный специалист управления здравоохранения Львовского горсовета, главный педиатр города Богдан Остальский.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета. Свои соболезнования в Facebook выразил также городской председатель Львова Андрей Садовый.
"Отошел в вечность главный педиатр Львова Богдан Остальский. Врач, которого мы навсегда запомним, как большого профессионала и хорошего друга для наших детей. Нам очень повезло жить и работать вместе с вами, Богдан Романович. Вечная память!", – написал мэр города.
Богдан Романович Остальский, 1960 года рождения, был врачом-педиатром, долгое время работал главным специалистом отдела координации работы учреждений здравоохранения управления здравоохранения Львовского городского совета.
Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове от коронавируса умер активист Роман Скира, который был председателем ОО "Центр поддержки и содействия защите прав человека".