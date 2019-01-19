Во Львове умер лидер ОУН из окружения Бандеры: что о нем известно

В субботу, 19 января, во Львове умер один из лидеров ОУН(б), бывший заключенный концлагеря "Аушвиц", последователь Степана Бандеры Омелян Коваль ("Дыр", "Демьян").

В феврале ему должно было исполниться 99 лет, написал глава Института национальной памяти Владимир Вятрович на своей странице в Facebook.

Омелян Коваль Центр исследований Освободительного движения

"Уходит история. Умер Омелян Коваль — один из лидеров ОУН(б), узник нацистского лагеря "Аушвиц". Там он победил смерть и, выйдя на свободу, принялся развивать украинское общество в Бельгии. На склоне лет нашел в себе силы еще раз прожить свою тяжелую жизнь, воссоздав ее в воспоминаниях, которые оставил для потомков. В феврале ему должно было исполниться 99 лет. Последние годы жил в Украине, умер во Львове. Вечная память!" — отметил он, уточнив, что время и место похорон Коваля станут известны позже.

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Омелян Коваль родился 24 февраля 1920 года в селе Рахиня Ивано-Франковской области. В 1938 году он присоединился в ОУН, в 1941 году принимал участие в оглашении Акта провозглашения Украинского государства.

Позже Коваль был арестован немецкими оккупантами и летом 1942 года попал в концлагерь "Аушвиц" вместе с группой из 25 украинских политических заключенных, среди которых также были Василий Бандера (брат лидера ОУН Степана Бандеры. — Ред.), Степан Ленкавский и Петр Мирчук. Нацисты называли их "Bandera Gruppe". "Из "Аушвица" был переведен сначала в лагерь "Мельк", после в "Эбензее", откуда в мае 1945 года был освобожден американскими войсками.

После войны Коваль занимался общественной деятельностью, в 1952 году возглавил Союз украинской молодежи и ряд других украинских организаций в Бельгии, был главой Всемирного конгресса украинцев. После получения Украиной независимости попросил ее гражданство и получил его в 1997 году.

Омелян Коваль Facebook Николая Посивнича

Омелян Коваль Facebook Николая Посивнича

Омелян Коваль Facebook Николая Посивнича

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июля 2018 года в Киеве умер от инсульта украинский диссидент и один из авторов акта "О Независимости Украины" Левко Лукьяненко.

Его похоронили 9 июля на столичном Байковом кладбище. Прощание с Героем сначала проходило в его доме в селе Хотов под Киевом, а затем в Клубе Кабинета министров.

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