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7 апреля • обновлено в 17:59
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Во Львове церковь попала в карантинный скандал: людей причащали одной ложкой

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В микрорайоне Львова Сыхов церковь стала фигурантом скандала из-за неприемлемого нарушения карантинных мер, введенных из-за коронавируса.

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Там прихожан тайком причащали за храмом из одной ложки. При этом видно, что к священникам люди подходят по одному и в масках. Соответствующее видео опубликовала на своей странице в Facebook местная жительница Наталья Шахрайчук (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вот так за церковью тихонечко причащают всех из одной ложечки. А вы платите 17 000 за отсутствие маски и гуляйте с детьми на балконе", – возмутилась львовянка.

Во Львове людей причащали за церковью из одной ложки

Во Львове людей причащали за церковью из одной ложки

Скриншот видео

В комментариях под скандальным постом ее поддержало множество людей, которые также выразили недоумение из-за такой недальновидности и безответственности верующих.

"Я понимаю, причастие и вера в Бога, но Бог еще дал мозг людям, чтобы немного думали!!!", "Естественный отбор! Выживет более умный!", "Бессмертные", "Такое поведение священника можно расценивать как попытку убийства?", "Кажется, он хочет подарить жизнь вечную", "В народе есть поговорка – заставь дурака Богу молиться", – пишут пользователи сети.

Причащали из одной ложки: во Львове церковь вляпалась в карантинный скандал

Причащали из одной ложки: во Львове церковь вляпалась в карантинный скандал

Причащали из одной ложки: во Львове церковь вляпалась в карантинный скандал

Причащали из одной ложки: во Львове церковь вляпалась в карантинный скандал

Причащали из одной ложки: во Львове церковь вляпалась в карантинный скандал

Как сообщал OBOZREVATEL, в храмах Житомира 7 апреля, в день Благовещения, также собралось множество прихожан, которые сознательно игнорируют запрет на массовые мероприятия во время карантина из-за коронавируса. Так, толпы людей были замечены возле Спасо-Преображенского собора и церкви на Вильском кладбище (УПЦ МП).

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина Львов
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