"Средневековье!" Во Львове студентов-медиков учат не делать аборты и презирать контрацепцию

Первокурсникам Львовского национального медуниверситета преподают курс биоэтики, в котором говорится о недопустимости абортов, аморальности половых отношений до брака и вреде контрацепции.

Как написала в Facebook журналист Анна Чабарай, ей в руки попали тесты по биоэтике, составленные преподавателем курса, монахиней Украинской греко-католической церкви Галиной Терешкевич (сестра Диогена) (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сестра Диогена преподает биоэтику УГКЦ

"Так вот: вы знали, что аборты – это угроза обществу и демографическая проблема, поскольку может привести к спаду рождаемости? Даже если беременность наступила в результате изнасилования или инцеста, "ведь ребенок не может нести ответственность за недостойные поступки своего отца", – пересказала она содержание учебных материалов.

Также в них говорится, что добрачные половые отношения "унижают значение брака" и "угрожают болезнями, передающимися половым путем".

"Контрацепция – это, оказывается, "способ снять с себя ответственность за свое сексуальное поведение и судьбу детей", – добавила журналист.

В комментариях к посту данную ситуацию назвали "средневековой" и антинаучной. Выпускник университета Андрей рассказал, что окончил ВУЗ еще в 2005 году, но сестру Диогену с ее курсом помнит до сих пор.

"Она и тогда озвучивала те же вещи. Альтернативного мнения не воспринимала. Надо было видеть ее реакцию, если кто-то пытался ей возразить. Складывалось впечатление, что дай ей сейчас в руки оружие, она тебя за религию и убьет… Помню, один раз пропустил ее лекцию. Нарвался на целый выговор. А когда посмел сказать, что вообще-то ее курс у меня факультативный и не обязательный, столько всего о себе услышал… Что я грешник и меня уже фактически ждет место в аду", – отметил он.

Завкафедры философии и экономики Игорь Держко заявил в комментарии Zaxid.net, что предмет биоэтика был когда-то самостоятельным, а сейчас это несколько часов в составе курса философии.

"Сестра Диогена разрабатывает программы вместе с учеными из Киева, священниками, теологами. Конечно, в ее позиции выражены мысли, которые соответствуют ее конфессиональной принадлежности. Она является автором четырех изданий учебника "Биоэтика", который напечатан с согласия Министерства здравоохранения. Рецензентами учебника были председатель комиссии по вопросам этики медицинского университета Богомольца, ученые из академии наук… Не одна она к этому причастна", – подчеркнул он.

По словам Держко, сам он не согласен со взглядами своей коллеги, но повлиять на монахиню университет якобы не может.

"Она является представителем церкви, имеет поддержку на уровне церковного руководства. Она хотела организовать свою отдельную кафедру, но я был против, поэтому все осталось, как есть", – признался завкафедры.

Он утверждает, что конфликтов со студентами по поводу лекций монахини до сих пор не было. Сама сестра Диогена продолжает работать и не дает комментариев журналистам.

Facebook Анны Чабарай

Facebook Анны Чабарай

Facebook Анны Чабарай

Facebook Анны Чабарай

Facebook Анны Чабарай

Facebook Анны Чабарай

Facebook Анны Чабарай

Facebook Анны Чабарай

Facebook Анны Чабарай

Как сообщал OBOZREVATEL, комиссия Института модернизации содержания образования при МОН вернула в школьную программу для 10-11 классов (факультативно) курс "Основы семьи". Его автор утверждает, что секс до брака, аборты и контрацептивы – это зло. При этом учебник вызвал бурную реакцию со стороны общественности и возмущение несогласных родителей.

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