Во Львове сожгли аппарат ИВЛ, необходимый для больных COVID-19
В больнице во Львове сожгли необходимый для больных COVID-19 аппарат искусственной вентиляции легких при попытке "улучшить" его.
Об этом рассказал в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.
По его словам, речь идет об аппарате Hamilton C1. В каналы отвода горячего воздуха решили затолкать бинт.
"В результате материнская плата аппарата сгорела, "улучшение" обошлось в 57 тысяч гривен ремонта", – рассказал он.
Продавцы ИВЛ просят от больниц выполнять 4 простых пункта:
1) Читать инструкцию;
2) Выполнять указанные рекомендации;
3) Регулярно обслуживать оборудование;
4) Самостоятельно не ремонтировать и не улучшать его.
Как писал OBOZREVATEL, не все аппараты искусственной вентиляции легких подходят для больных коронавирусом в критическом состоянии.