В больнице во Львове сожгли необходимый для больных COVID-19 аппарат искусственной вентиляции легких при попытке "улучшить" его.

Об этом рассказал в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

По его словам, речь идет об аппарате Hamilton C1. В каналы отвода горячего воздуха решили затолкать бинт.

"В результате материнская плата аппарата сгорела, "улучшение" обошлось в 57 тысяч гривен ремонта", – рассказал он.

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Продавцы ИВЛ просят от больниц выполнять 4 простых пункта:

1) Читать инструкцию;

2) Выполнять указанные рекомендации;

3) Регулярно обслуживать оборудование;

4) Самостоятельно не ремонтировать и не улучшать его.

Как писал OBOZREVATEL, не все аппараты искусственной вентиляции легких подходят для больных коронавирусом в критическом состоянии.

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