Во Львове сообщили о минировании трех судов: эвакуировано 200 человек
В понедельник, 3 августа, во Львове неизвестный сообщил о минировании помещения, где располагается три суда города.
Как сообщается на официальном сайте управления Национальной полиции во Львовской области, в 14:20 в полицию поступило сообщение от анонима о том, что заминированы Галицкий и Железнодорожный районные суды, а также Львовский окружной административный суд, которые находятся на улице Чоловского (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Из здания эвакуировали около 200 работников и посетителей.
На месте происшествия работают специалисты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа полиции, патрульные полицейские и специалисты других служб.
Правоохранители обследуют здание и прилегающую территорию.
Как сообщал OBOZREVATEL, 3 августа в Киеве полиция почти одновременно перекрыла несколько улиц из-за возможной угрозы минирования.