Во Львове с подозрением на коронавирус госпитализированы 24 человека

Во Львове с подозрением на китайский коронавирус COVID-19 госпитализировали 24 человека.

Об этом в среду, 18 марта, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Отмечается, что по состоянию на утро в Украине 14 подтвержденных случаев заболеваний, из них 2 – летальных (Черновцы и Житомир).

Коронавирус в Украине

"Во Львове есть 24 человека госпитализированы, у всех есть эпиданамнез – основы для подозрения на коронавирус. В первую очередь это то, что человек был за границей. У этих 24 человек есть все признаки заболеваниями, но лабораторного подтверждения этому нет. Все материалы направлены в Киев для проведения анализов", – сообщила руководитель штаба принятия оперативных решений в условиях угрозы эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 во Львове Галина Сличная.

Она отметила, что среди 24 человек 12 – это жители города Львова.

"Все люди молодого возраста, вернулись из-за границы", – добавила чиновница.

Напомним, что 17 марта во Львове с подозрением на коронавирус в больницу доставили двоих детей. Одному три года, а второму – 15.

Во Львове с 16 марта закрыли все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок, в связи с карантином в Украине из-за коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, симптомы коронавируса COVID-19 начинаются с высокой температуры, после этого появляется сухой кашель, который может привести к затрудненному дыханию.

Исследователи из немецкого института Роберта Коха сообщили, что пандемия нового китайского коронавируса COVID-19 может длиться два года.

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