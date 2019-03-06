Во Львове родители в панике забирают детей со школы: что происходит

В одной из львовских школ прогремел скандал. Там ученик терроризирует целый класс, из-за чего родители детей требуют дистанционного обучения.

Взрослые жалуются на 12-летнего Илью, который издевается над детьми в своем 6-м классе, сказано в сюжете ТСН.

"У нас синяки, ссадины, кровоизлияния были. На уроке географии моему сыну при всем классе и учительнице плюнули в лицо, на уроке физкультуры моему ребенку дали пощечину", – рассказала мать одного из учеников Лилия Мишур.

"Он увидел, что мой сын делает фотографию, как он на уроке ничем не занимается. Ничего не говоря, он подбежал к нему и пнул в голову", – добавила мама другого школьника Наталья Климишин.

Родители боятся за здоровье своих детей и массово пишут заявления в полицию. В свою очередь отец Ильи говорит, что это его сын стал жертвой школьной травли. Мужчина уже пожаловался на преследования в детский фонд ООН ЮНИСЕФ.

"Мы сейчас собираем справки от врачей, что психически он нормальный, причем у лучших врачей Львова. Тяжелая адаптация среди ребят, которых большинство в классе", – подчеркнул Александр Балабай.

Руководство школы утверждает, что мальчик хоть и не простой, но способный ученик.

"Илья – действительно очень способный, разносторонний. Нервное его состояние ненормальное. Если ребенок впадает в истерику вдруг посреди урока, значит, что-то с ним не так", – добавила заместитель директора Роксоляна Падус.

Другая замдиректора Надежда Гладун отметила, что Илья очень часто употребляет ненормативную лексику в отношении детей и учителей.

Пустой класс в школе ИА Regnum

Родители уже обратились к ювенальной полиции с заявлением о физическом насилии. Правоохранители допрашивает взрослых и детей.

"Если будут полностью все объяснения, тогда мы уже примем решение: это ненадлежащее воспитание или какие-то проблемы в поведении самого ребенка. Если действительно подтвердится ситуация, тогда к ответственности будут привлечены родители", – подчеркнула инспектор ювенальной превенции Франковского отдела полиции Виктория Дудник.

Сейчас Илья проходит медобследование, однако его родители не исключают, что будут искать для сына другую школу.

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