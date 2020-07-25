Во Львове ребенок умер от редкой болезни, ее не диагностировали вовремя

Во Львове от редкого заболевания синдрома Кавасаки скончался годовалый ребенок Марко Печар. Его мама Юлия Печар обвинила врачей в халатности. По ее мнению медики из-за непрофессионализма не смогли вовремя диагностировать болезнь.

Женщина обратилась к врачам 18 февраля, когда у ребенка резко подскочила температура до 38,2 градусов, пишет ZAXID.NET. После малыша с высокой температурой лечили от ОРЗ и фарингита, но безрезультатно.

"На 5-6 день были выражены признаки болезни: увеличенные лимфоузлы, малиновые губы и язык, сыпь в паховой зоне, красная слизистая оболочка глаз, отеки ладоней. Мы на тот момент не знали, что это такое. Но мы это все показывали врачу. На что она сказала, что во время ОРЗ могут быть такие признаки, что это физиологические особенности ребенка. Она на это не обратила внимание. Мы продолжали лечить фарингит", – вспоминала Печар.

Лишь 3 марта по требованию родителей ребенка перевели из Стырийской ЦРБ в львовскую больницу, где провели диагностическое обследование – УЗИ внутренних органов, сердца, суставов, лимфатических узлов, ЭКГ сердца, рентген. Врачи немедленно назначили лечение согласно протоколу болезни Кавасаки – иммуноглобулином и аспирином, но было уже поздно. У ребенка случился разрыв аневризмы коронарных артерий и 8 марта он скончался.

В смерти сына Печар обвинила стрыйских педиатров, которые не смогли установить верный диагноз. По ее словам, один врач из больницы уже является фигурантом в уголовном производстве из-за смерти другого ребенка. Это дело более чем трехлетней давности, однако решение суда пока нет.

Однако в больнице все отрицали, говоря, что сделали все возможное. Со слов главы Стрыйской ЦРБ Алексея Игнатова, "синдром Кавасаки – редкая и сложная болезнь и не каждый педиатр сталкивается с ней в своей практике".

"Как только заподозрили возможное осложнение, ребенка направили во Львов в Западноукраинский специализированный детский медицинский центр. Направили потому, что упорно в течение 11 дней держалась температура. На момент направления состояние ребенка было средней тяжести, ничто не свидетельствовало о какой-то возможной угрозе жизни или какого-либо другого осложнения. Ухудшение ее состояния произошло уже во львовской больнице. И там уже заподозрили и начали проводить дополнительные обследования", – рассказал Игнатов.

По факту смерти ребенка прокуратура открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 140 УК (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей врачами).

Как сообщал OBOZREVATEL, на Львовщине умерла 28-летняя роженица, у которой ранее подтвердили COVID-19.