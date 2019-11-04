Поплатились за русские песни: во Львове "наказали" уличных музыкантов. Фото

В воскресенье, 3 ноября, в центре Львова активисты ВОО "Сокіл" проучили уличных музыкантов, которые исполняли песни на русском языке, разбив им гитару.

Об этом со ссылкой на организацию сообщает портал Форпост (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Состоялся очередной рейд против уличных музыкантов, поющих на русском языке. Активисты прошлись по центральным улицам Львова. Радует то, что после нескольких таких рейдов в центре нашего города почти не слышно песен, которые исполняются на языке оккупанта", – рассказали активисты.

Во Львове проучили музыкантов, поющих на русском ВОО "Сокіл"

По словам инициаторов акции, проблема с русской музыкой в ​​центре Львова уже достигла критической точки.

"Ребята, которые приезжают с войны, в центр не хотят ехать, потому что там дрянь поет русские песни. А ребята же в большинстве случаев хорошие, трогать не хотят, потому что тяжело будет остановиться! Нельзя ходить и молчать, ожидая, пока "русский мир" охватит всю Украину", – объяснил свои мотивы один из националистов Богдан Федун.

Во Львове проучили музыкантов, поющих на русском ВОО "Сокіл"

Во Львове проучили музыкантов, поющих на русском ВОО "Сокіл"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ривне проучили фаната России, который в пьяном виде заблокировал движение транспорта.

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