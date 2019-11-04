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4 ноября • обновлено в 20:11
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Поплатились за русские песни: во Львове "наказали" уличных музыкантов. Фото

8.2т Читать материал на украинском

В воскресенье, 3 ноября, в центре Львова активисты ВОО "Сокіл" проучили уличных музыкантов, которые исполняли песни на русском языке, разбив им гитару.

Об этом со ссылкой на организацию сообщает портал Форпост (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Состоялся очередной рейд против уличных музыкантов, поющих на русском языке. Активисты прошлись по центральным улицам Львова. Радует то, что после нескольких таких рейдов в центре нашего города почти не слышно песен, которые исполняются на языке оккупанта", – рассказали активисты.

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Во Львове проучили музыкантов, поющих на русском

Во Львове проучили музыкантов, поющих на русском

ВОО "Сокіл"

По словам инициаторов акции, проблема с русской музыкой в ​​центре Львова уже достигла критической точки.

"Ребята, которые приезжают с войны, в центр не хотят ехать, потому что там дрянь поет русские песни. А ребята же в большинстве случаев хорошие, трогать не хотят, потому что тяжело будет остановиться! Нельзя ходить и молчать, ожидая, пока "русский мир" охватит всю Украину", – объяснил свои мотивы один из националистов Богдан Федун.

Во Львове проучили музыкантов, поющих на русском

Во Львове проучили музыкантов, поющих на русском

ВОО "Сокіл"

Во Львове проучили музыкантов, поющих на русском

Во Львове проучили музыкантов, поющих на русском

ВОО "Сокіл"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ривне проучили фаната России, который в пьяном виде заблокировал движение транспорта.

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Место
Украина
Тег
русский язык
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Фашистские марши им подавай. Потому вас и послал Крым и Донбасс, нацистов.
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Червоний Данило
Червоний Данило
в кожній країні є своя мова, так само і у нас в Україні. але є жменька ла-йна, російського ла-йна, яка цим незадоволена. у них з усіх їх ан-альних тріщин тече злісне гов-но. тому виникає цілком резонне питання: а х-улячи ви тут забули в Україні, а, російські уе-пкі ??? це не ваша країна, не ваш язик, не ваша культура .... геть нах-уй швидкими кроками на росію!
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руденко владимир
руденко владимир
В Питере на днях слышал потрясающую версию "ОЙ летилЫ Дыки гуси..." никто им гитары не ломает! Это потому что Питер в Мордере, а Львов в Европе?
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Червоний Данило
Червоний Данило
руденко владимир, это потому что русским не ведома гитара, другое дело балалайка..баян...
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