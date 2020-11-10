Во Львове простились с десантником, который погиб на Донбассе

Во Львове простились с 20-летним десантником Олегом Свинариком, который трагически погиб на Донбассе 7 ноября.

Об этом сообщило издание Армия Inform. Тело юноши из зоны проведения ООС доставила группа волонтеров (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По печальной традиции во Львове возле памятника Тарасу Шевченко собрались представители городского сообщества, чтобы провести солдата в последний путь.

В скорбной церемонии приняли также участие представители органов государственной власти и местного самоуправления.

Священник гарнизонного храма Петра и Павла отец Андрей прочитал над гробом короткую молитву. Люди принесли цветы.

Похоронят военнослужащего дома – в селе Арламовская Воля Мостиского района Львовской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром субботы, 7 ноября, на Донбассе погиб боец 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Олег Свинарик. Трагедия произошла на рассвете в Луганской области.

Смерть 20-летнего бойца 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Олега Свинарика на Донбассе, о которой стало известно 7 ноября, была не боевой. Об этом сказано в заявлении украинской делегации в ТКГ.