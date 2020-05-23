Главная Новости
24 мая • обновлено в 00:29
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Во Львове простились с бойцом, погибшим еще в начале войны на Донбассе. Фото и видео

509
Читать материал на украинском

Во Львове попрощались с украинским военнослужащим Сергеем Тимощуком, который погиб еще летом 2014 года.

Его останки оккупанты передали в начале года, а ДНК-экспертиза только недавно подтвердила личность, сообщает ТСН (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Во Львове простились с десантником Сергеем Тимощуком

Во Львове простились с десантником Сергеем Тимощуком

ТСН

Около 200 товарищей бойца, жителей города и родные погибшего собрались на плацу воинской части, чтобы отдать ему дань уважения. Затем погребальный кортеж направился в Славуту Хмельницкой области, где похоронят героя.

Во Львове простились с десантником Сергеем Тимощуком

Во Львове простились с десантником Сергеем Тимощуком

ТСН

"Я много общаюсь с родственниками тех, кого считают пропавшими без вести. И я искренне сочувствую этим людям, потому что они не знают куда прийти и поставить лампадку или свечу", – рассказала вдова военнослужащего Иванна Пасевич.

Во Львове простились с десантником Сергеем Тимощуком

Во Львове простились с десантником Сергеем Тимощуком

ТСН

Тимощук проходил контрактную службы в 80-й десантно-штурмовой бригады. В последний день лета 2014 года во время обороны Луганского аэропорта он перестал выходить на связь. Все это время его считали пропавшим без вести.

Во Львове простились с десантником Сергеем Тимощуком

Во Львове простились с десантником Сергеем Тимощуком

ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, в Павлограде Днепропетровской области простились с убитым на Донбассе бойцом 93 ОМБр "Холодный Яр" ВСУ Евгением Сафоновым.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина Львов
Тег
Вооруженные силы Украины
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги