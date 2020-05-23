Во Львове простились с бойцом, погибшим еще в начале войны на Донбассе. Фото и видео

Во Львове попрощались с украинским военнослужащим Сергеем Тимощуком, который погиб еще летом 2014 года.

Его останки оккупанты передали в начале года, а ДНК-экспертиза только недавно подтвердила личность, сообщает ТСН (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Во Львове простились с десантником Сергеем Тимощуком ТСН

Около 200 товарищей бойца, жителей города и родные погибшего собрались на плацу воинской части, чтобы отдать ему дань уважения. Затем погребальный кортеж направился в Славуту Хмельницкой области, где похоронят героя.

Во Львове простились с десантником Сергеем Тимощуком ТСН

"Я много общаюсь с родственниками тех, кого считают пропавшими без вести. И я искренне сочувствую этим людям, потому что они не знают куда прийти и поставить лампадку или свечу", – рассказала вдова военнослужащего Иванна Пасевич.

Во Львове простились с десантником Сергеем Тимощуком ТСН

Тимощук проходил контрактную службы в 80-й десантно-штурмовой бригады. В последний день лета 2014 года во время обороны Луганского аэропорта он перестал выходить на связь. Все это время его считали пропавшим без вести.

Во Львове простились с десантником Сергеем Тимощуком ТСН

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