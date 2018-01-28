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Во Львове произошла трагедия с ребенком

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28 января во Львове в Сиховском районе двое детей 10 и 11 лет провалились под лед на водоеме - один из них погиб.

Об этом сообщается на сайте городского совета Львова.

ЧП произошло около 13:20 на озере на улице Радужной. Дети были без присмотра взрослых.

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"Одного парня удалось вытащить из воды. Он жив. Тело другого парня (примерно 10 лет) специалисты-водолазы нашли после многочасовых поисков уже без признаков жизни", – написано в сообщении.

Как сообщал "Обозреватель", накануне во Львове на глазах у мамы внезапно умерла 10-летняя девочка.

Место
УкраинаЛьвов
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