Во Львове произошел "масочный" скандал между контролером и пассажиром в трамвае

В Львове произошел скандал с участием контролеров и пассажирки. На девушку был наложен штраф якобы за то, что она не надела маску для лица, находясь в трамвае.

Об этом в Facebook сообщил парень девушки Сергей Панчишин, который описал инцидент.

"Методом психологического давления и стрессовой ситуации на мою девушку было наложено незаконный штраф контроллерами за якобы неодетую маску в трамвае", – отмечено в сообщении.

По его словам, девушка зашла в трамвай и оплатила проезд. Потом к ней подошел контроллер и попросил одеть маску. Девушка надела маску, но ее все равно вывели из трамвая.

"Вывели ее из трамвая, мотивируя это тем, что она нарушила какое-то постановление. Далее на улице шайка из трех человек начали угрожать еще больше, но девушка не давалась. Они ее сказали следующую фразу: "Мы делаем вам скидку, потому что вы, наверное, студентка, то лучше оплатите 140 грн штрафа и на этом мы закончим. Она спешила и оплатила", – добавил Панчишин.

Штраф Facebook/Сергей Панчишин

Далее львовянин позвонил на горячую линию и оставил жалобу.

"Я считаю, что эти контроллеры превысили свои полномочия, поэтому буду добиваться их наказания, просьбы о прощении и компенсации нанесенного ущерба", – подытожил он.

В отделе коммуникации ЛКП "Львовэлектротранс" в комментарии для ТСН рассказали, что знают об инциденте с контролером и начали выяснение обстоятельств.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Кривой Рог пассажир поезда до Киева устроил скандал из-за необходимости надеть маску.