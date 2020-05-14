Во Львове после вспышки COVID-19 откроют ТЦ: Садовый уточнил сроки

Общество 13:49, 14.05.2020 Обновлено: 14:55, 14.05.2020

Во Львове утвердили следующий этап ослабления карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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Как сообщил в Facebook мэр города Андрей Садовый, решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Андрей Садовый рассказал, что откроют во Львове в ближайшие дни

По его словам, с 15 мая во Львове откроются:

  • визовые центры;

  • продажа одежды, белья и обуви в магазинах, имеющих прямой выход на улицу;

  • непродовольственные рынки.

С 18 мая заработают:

  • магазины одежды, белья и обуви, которые расположены в торговых центрах;

  • поликлиники.

"Но все эти заведения обязаны работать по соответствующим протоколам. Если зафиксируем нарушения – штраф и закрытие", – предупредил мэр.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 мая во Львове около 100 предпринимателей, преимущественно ФОПы, которые арендуют помещения на рынках под магазины одежды и обуви, вышли на протест к городскому совету.

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