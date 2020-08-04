Во Львове полуторагодовалый ребенок выпал из окна и погиб
Во Львове полуторагодовалый ребенок выпал из окна и погиб.
Во Львове 4 августа полуторагодовалый ребенок выпал из окна восьмого этажа, спасти его не удалось.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области в Facebook. Отмечается, что трагедия случилась на улице Рубчака.
"Сегодня на улице Рубчака с 8-го этажа выпала девочка в возрасте 1 год и 7 месяцев. Несмотря на все старания медиков спасти ребенка, он умер. Мы выражаем соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении полиции.
Причины инцидента установят следователи.
Правоохранители отметили, что, согласно статистике, из-за неосмотрительности взрослых ежегодно десятки детей выпадают из открытых или плохо закрытых окон.
Также в полиции собрали базовые правила для родителей, которые помогут быть спокойными за их детей.
Во Львове полуторагодовалый ребенок выпал из окна и погиб Патрульная полиция Львовской области в Facebook
Во Львове полуторагодовалый ребенок выпал из окна и погиб Патрульная полиция Львовской области в Facebook
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчина погиб при падении из окна восьмого этажа.