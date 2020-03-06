Во Львове 4 марта похоронили воина ВСУ Игоря Гавриляка, который погиб 1 марта под Екатериновкой Попаснянского района на Луганщине.

Фото с церемонии прощания опубликовал на своей странице в Facebook Сергей Сердюк. Он рассказал, что богослужение по павшему Герою состоялось в гарнизонном храме святых Петра и Павла.

Похороны Игоря Гавриляка во Львове Facebook Сергея Сердюка

Похороны Игоря Гавриляка во Львове Facebook Сергея Сердюка

Известно, что Игорь Гавриляк служил пулеметчиком. В 2020 году у него должен был завершиться контракт с ВСУ, однако он планировал продолжить службу. Защитник Украины был родом из Бугского района Львовской области.

Похоронили воина ВСУ, отдавшего жизнь в борьбе за независимость Украины, на Лычаковском кладбище во Львове, где обрели вечный покой и другие украинские Герои, погибшие на Донбассе.

Похороны Игоря Гавриляка во Львове Facebook Сергея Сердюка

Похороны Игоря Гавриляка во Львове Facebook Сергея Сердюка

Похороны Игоря Гавриляка во Львове Facebook Сергея Сердюка

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети разгорелся скандал из-за фейкового сообщения о гибели другого воина ВСУ с фамилией Гавриляк. Он оказался полным тезкой погибшего защитника со Львовщины, и его фото ошибочно опубликовали в интернете.

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