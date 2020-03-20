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20 марта • обновлено в 19:52
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Во Львове подтвержден первый cлучай коронавируса

7.4т
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Во Львове подтвержден первый случай заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных в Украине увеличилось до 27 человек.

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Информация поступила от главного врача инфекционной больницы города, сообщил на своей странице в Facebook мэр Львова Андрей Садовый.

Во Львове подтвержден первый cлучай коронавируса

Pixabay

Позитивный результаты подтвердили две частные лаборатории во Львове и Киеве. Материалы отправлены в Центр общественного здоровья.

Зараженный - житель Львова 1950 года рождения, который 13 марта вернулся из Германии.

"Больного госпитализируют в инфекционной больнице. Информация передана правоохранительным органам для дальнейшего реагирования", – отметил Садовый.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 19 марта в Украине насчитывалось 26 случаев заражения новым коронавирусом: в Черновицкой, Житомирской, Киевской, Донецкой, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях, а также в Киеве.

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Автор
Юрий Сергиенко
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Ну понеслось.
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Подвесов Торсион, С почином!
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