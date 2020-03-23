Во Львове подтвердили новый случай заражения COVID-19

Во Львове подтвердили еще один случай заболевания коронавирусом – COVID-19 обнаружили у 51-летней женщины. Таким образом, количество зараженных в Украине выросло до 74 человек.

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Об этом заявил заместитель директора Львовской областной инфекционной больницы Игорь Берник. По его словам, в понедельник, 23 марта, пришли результаты ПЦР-диагностики - из 24 подозрений подтвердился один случай заражения.

Коронавирус в Украине

Болезнь обнаружили у женщины 1969 года рождения, которая 8 марта вернулась из Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Коронавирусом в Украине заразились уже 74 человека. За 22 марта обнаружили еще 26 инфицированных. Еще один случай ранее был зафиксирован во временно оккупированном Крыму.

Из них 25 инфицированных – жители Черновицкой области, 11 проживают в одном селе.

В мире заражены уже почти 342 тысячи человек, 14 748 – умерли. Излечиться удалось 99 тысячам пациентов.

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