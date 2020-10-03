Во Львове умер врач после длительной борьбы с COVID-19

Юрий Сергиенко Общество 18:49, 3.10.2020 Обновлено: 19:22, 3.10.2020

Во Львове от осложнений, вызванных коронавирусом, умер старший врач оперативно-диспетчерского отдела Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игорь Орлов.

Об этом сообщается на странице центра в Facebook. Смерть наступила утром в субботу, 3 октября.

Во Львове умер врач, который болел коронавирусом.
Facebook ЛОЦЭМП МК

"После продолжительной борьбы с COVID-19 в вечность отошел наш многолетний коллега, старший врач оперативно-диспетчерского отдела ЛОЦЭМП МК Орлов Игорь Борисович", – сказано в сообщении.

Орлов более 45 лет работал в оперативно-диспетчерской службе, 20 из которых – старшим врачом смены.

Друзья и коллеги по работе выразили соболезнования родным и близким Орлова.

Facebook ЛОЦЭМП МК.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Почаеве Тернопольской области 30 сентября от осложнений коронавирусной болезни умер врач-терапевт Иван Венжинович в возрасте 51 года.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Войска России четыре раза нарушили перемирие на Донбассе – штаб ООС

В Беларуси на госТВ назвали Украину "бывшей УССР". Фотофакт

Повышение зарплат учителей планируют отменить: проект решения Кабмина

Ющенко после отставки получил водителей, машины и прислугу: что оплачивают из бюджета

В МВД подтвердили факты поджогов в Луганской области боевиками "Л/ДНР"