Во Львове от осложнений, вызванных коронавирусом, умер врач

Во Львове от осложнений, вызванных коронавирусом, умер старший врач оперативно-диспетчерского отдела Львовского областного центра экстренной медицинской помощи Игорь Орлов.

Об этом сообщается на странице больницы в Facebook. Смерть наступила утром в субботу, 3 октября.

"После продолжительной борьбы с COVID-19 в вечность отошел наш многолетний коллега, старший врач оперативно-диспетчерского отдела ЛОЦЭМП МК Орлов Игорь Борисович", – сказано в сообщении.

Орлов более 45 лет работал в оперативно-диспетчерской службе, 20 из которых – старшим врачом смены.

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