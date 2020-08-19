Во Львове от коронавируса умер активист и правозащитник

Во Львове от коронавируса умер активист Роман Скира, который был председателем ОО "Центр поддержки и содействия защите прав человека".

Об этом на странице в Facebook 19 августа сообщил общественный активист Игорь Финканин. "COVID-19 забрал еще одну жизнь замечательного человека. Только вчера общались", – написал он.

В Общественном совете при Львовской ОГА уточнили, что прощание состоится 20 августа. В 10:00 начнется заупокойное богослужение в гарнизонном храме, в 14:00 – панихида перед часовней по ул. Пекарской, 52.

"К сожалению, перестало биться сердце хорошего друга для каждого, члена Общественного совета при ЛОГА, успешного предпринимателя, справедливого правозащитника и заместителя председателя Общественного совета Романа Скиры. Искренние соболезнования родным и близким господина Романа", – сказано в сообщении.

Во Львове умер Роман Скира. Facebook / Общественный совет при Львовской ОГА

Скриншот

Роман Скира. Facebook / Игорь Финканин

Скриншот

Страница активиста в соцсети. Facebook / Игорь Финканин

Как писал OBOZREVATEL:

По состоянию на утро 19 августа в Украине официально подтверждены 96 403 случая коронавирусной инфекции. Из них 1 967 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

От COVID-19 в стране умерли уже 2 144 человека (+28 за сутки), а 49 737 пациентов (+812) полностью побороли болезнь.

20 августа в Украине пересмотрят установленные уровни эпидемиологической безопасности в регионах и изменят деление на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зону. В группе риска оказались 13 областей.

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