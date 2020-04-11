"Бог забирает лучших": украинцев поразила внезапная смерть 44-летнего капеллана во Львове

В пятницу вечером, 10 апреля, внезапно умер протоиерей Православной церкви Украины (ПЦУ) Андрей Дуда, клирик Свято-Николаевского храма города Львова, капеллан и волонтер.

Об этом написал митрополит Димитрий Рудюк на своей странице в Facebook. По его словам, причиной гибели 44-летнего мужчины стал инсульт (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Львовско-Сокальское епархиальное управление Православной церкви Украины с глубоким прискорбием извещает, что 10 апреля, в конце суток, около полуночи, накануне Лазаревой субботы, на 44-ом году жизни, от инсульта, внезапно отошел к Господу протоиерей Андрей Дуда, клирик Свято-Николаевского храма г. Львова, капеллан и волонтер", – говорится в сообщении.

Во Львове от инсульта умер 44-летний капеллан Андрей Дуда

"Выражаем свои соболезнования декану Львовского благочиния митрофорному протоиерею Ярославу Дуде, матушке и всем родственникам покойного. Это очень тяжелая утрата для всех нас. Ее сейчас трудно понять. Отец десятки раз ездил на передовую, там где бурлит война, занимался на Донбассе просветительским и милосердницким служением, горел любовью к Украине. Вечная тебе, о. Андрей, память и блаженный покой!" – добавил митрополит.

Во Львове от инсульта умер 44-летний капеллан Андрей Дуда Facebook/Митрополит Димитрий Рудюк

Во Львове от инсульта умер 44-летний капеллан Андрей Дуда Facebook/Митрополит Димитрий Рудюк

Во Львове от инсульта умер 44-летний капеллан Андрей Дуда Facebook/Митрополит Димитрий Рудюк

В сети пользователи начали массово выражать свои соболезнования о смерти капеллана. В частности об этом написала народный депутат от партии "Европейская солидарность", львовянка София Федина.

"Отец Андрей Дуда... Наш отец, наш капеллан, наш собрат, наш друг... Знаю, что Боженька забрал вас на небо, ведь, наверное, для вас имеет там план... Но мы все здесь, на земле, остались сиротами без вас... Нас соединила в работе война и помощь нашим защитникам, но для всех нас вы были столбом-опорой, с которой мы переворачивали мир и меняли к лучшему..." – отметила она.

Во Львове от инсульта умер 44-летний капеллан Андрей Дуда Facebook/София Федина

Пост митрополита за девять часов прокомментировало более 250 человек, а нардепа за три часа – еще почти 90.

Во Львове от инсульта умер 44-летний капеллан Андрей Дуда Facebook/Княжий храм Святого Николая Чудотворца города Львова

Во Львове от инсульта умер 44-летний капеллан Андрей Дуда Facebook/Княжий храм Святого Николая Чудотворца города Львова

"Царство небесное, вечная память", "Господи милосердный, забираешь лучших – на все воля Твоя. Кто же нас здесь вести будет путем веры и правды? Искренние соболезнования семье, близким и нам всем", "Царство небесное Христову воину, собрату-капелану...", "По просьбе Софии в эту среду, 8 апреля, я звонила к отцу. Полчаса разговаривали о том, сколько всего надо для военных, о планах, сколько еще надо масок, что есть ткань у отца... Ни одно слово в голосе отца не было тревожным – спокойный и бодрый голос..." – написали пользователи.

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области умер 57-летний священник Олег Винников, у которого первым в регионе диагностировали COVID-19.