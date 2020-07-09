Во Львове от COVID-19 умерла еще одна лаборантка

Во Львове от коронавируса скончалась уже вторая сотрудница городского Львовского областного лабораторного центра Минздрава.

Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на главного эпидемиолога Львовщины Наталью Тимко. Она уточнила, что женщине было 55 лет.

Пациентка более двух недель находилась в областной инфекционной больницы, а последние двое суток провела на аппарате искусственной вентиляции легких.

"Сперва женщина начала кашлять, у нее появилась одышка, а когда сделали компьютерную томографию легких, – обнаружили пневмонию. Впоследствии ПЦР-тест подтвердил диагноз COVID-19", – рассказала Тимко.

Также заразился и ее муж, он госпитализирован. У него наблюдается положительная динамика.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным на утро 9 июля во Львовской области коронавирус подтвержден у 6 681 человека.