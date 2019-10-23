Во Львове не смогли сесть два самолета: появились первые подробности

В Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого из-а сильного тумана и низкой видимости не смогли приземлиться два самолета.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. Там отметили, что они направлялись из Вильнюса и Варшавы (Модлин).

"Сегодня (23 октября - Ред.) в связи с неблагоприятными метеоусловиями рейс Wizz Air из Вильнюса не смог совершить посадку в аэропорту Львова и сел в румынском аэропорту Клуж", - говорится в сообщении.

Международный аэропорт "Львов" 24 канал

Как отмечается, рейс Ryanair из Модлина ожидал улучшения метеоусловий в "зоне ожидания" и уже совершил посадку в аэропорту Львова.

Между тем в направлении львовского аэропорта вылетели рейсы авиакомпаний Wizz Air из Берлина и Ernest из Милана. С небольшой задержкой вылетели Turkish Airlines из Стамбула.

"Улучшение погодных условий - с 10:00", - добавили в аэропорту.

В компании отметили, что 22 октября, аэропорт "Львов", будучи резервным, принимал весь день рейсы из Киева. Также 5 рейсов из Киева были направлены во Львов сегодня ночью – это самолеты авиакомпаний Ernest, Буковина и Sky Up.

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