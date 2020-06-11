Во Львове мощный ураган повалил десятки деревьев: погибла женщина. Фото и видео непогоды
В четверг, 11 июня, во Львове во время урагана погибла 28-летняя женщина – на её дом упало дерево.
Как сообщила пресс-служба Львовского горсовета, трагедия произошла в пгт Брюховичи, что входит в состав Львова.
"Из-за бури и шквального ветра в Брюховичах на улице Макаренко на дачный дом упало дерево. В это время в доме находилась 28-летняя девушка. От полученных травм она скончалась на месте", – говорится в сообщении.
Как сообщает сайт "Твой город", во Львове в этот день прошел сильный ливень с градом, дождем и молнией. Многие улицы затопило, а часть общественного транспорта на несколько часов прекратила движение.
После в горсовете подсчитали, что из-за непогоды упало 16 деревьев, некоторые из них повредили провода электропередач. Всего за этот день выпало около четверти месячной нормы осадков.
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