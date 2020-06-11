Во Львове мощный ураган повалил десятки деревьев: погибла женщина. Фото и видео непогоды

В четверг, 11 июня, во Львове во время урагана погибла 28-летняя женщина – на её дом упало дерево.

Как сообщила пресс-служба Львовского горсовета, трагедия произошла в пгт Брюховичи, что входит в состав Львова.

"Из-за бури и шквального ветра в Брюховичах на улице Макаренко на дачный дом упало дерево. В это время в доме находилась 28-летняя девушка. От полученных травм она скончалась на месте", – говорится в сообщении.

Во Львове из-за упавшего на дом дерева погибла женщина Брюховицкий сельсовет

Во Львове из-за упавшего на дом дерева погибла женщина Брюховицкий сельсовет

Как сообщает сайт "Твой город", во Львове в этот день прошел сильный ливень с градом, дождем и молнией. Многие улицы затопило, а часть общественного транспорта на несколько часов прекратила движение.

После в горсовете подсчитали, что из-за непогоды упало 16 деревьев, некоторые из них повредили провода электропередач. Всего за этот день выпало около четверти месячной нормы осадков.

Во Львове мощный ураган повалил десятки деревьев Твой город

Во Львове мощный ураган повалил десятки деревьев Твой город

Во Львове мощный ураган повалил десятки деревьев Твой город

Во Львове мощный ураган повалил десятки деревьев Твой город

Во Львове мощный ураган повалил десятки деревьев Твой город

Во Львове мощный ураган повалил десятки деревьев Твой город

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