"Вышла замуж" за Иисуса Христа: фото посвящения в монахини поразили украинцев

Во Львове в церкви апостолов Петра и Павла по ул. Лукасевича провели обряд "венчания" девушки с Христом, таким образом посвятив ее в монахини.

Церемонию запечатлел свадебный фотограф из Львова Михаил Балушка, прихожанин той же церкви. Соответствующие снимки в начале декабря с разрешения родных он опубликовал в Facebook, однако уже 15 декабря пост стал недоступным.

Известно, что на фото – Нина Муц, родом из Рясного. Девушка одета в свадебное платье и готовится стать "невестой Христовой".

Нина Муц Соцсети

На фотографиях видно, что у львовянки отрезали прядь волос в знак ее принадлежности к церкви, как полагается во время пострига.

В какой-то момент обряда она легла перед алтарем лицом вниз. После этого девушка сменила свадебное платье на монашеское облачение.

Фото обряда Соцсети

Фото обряда Соцсети

Балушка в комментарии Bird in Flight рассказал, что Муц ведет христианский образ жизни. Фотограф узнал, что девушка собирается принять постриг, и решил запечатлеть этот обряд.

Раньше Балушка уже становился свидетелем того, как девушку в платье невесты постригали в монахини. "Я хотел снять это событие, чтобы люди узнали, что есть и другая жизнь. Это нормальные вещи. Обряд есть обряд", – сказал он.

Отметим, пост фотографа вызвал бурную реакцию в сети, собрав тысячи лайков и репостов. За несколько дней фотографиями поделились почти две тысячи пользователей. Некоторые в комментариях желали монахине крепости духа, другие писали, что "невеста" выглядит несчастной.

Фото обряда Соцсети

В комментариях также указали на то, что обряд осуществлял львовский священник Василий Ковпак, которого в 2007 году отлучили от грекокатолической церкви. Ватикан признал его виновным в схизме – расколе церкви.

Фото обряда Соцсети

Фото обряда Соцсети

Фото обряда Соцсети

Фото обряда Соцсети

Фото обряда Соцсети

Фото обряда Соцсети

Фото обряда Соцсети

Фото обряда Соцсети

Фото обряда Соцсети

Фото обряда Соцсети

Фото обряда Соцсети

Фото обряда Соцсети

Фото обряда Соцсети

Фото обряда Соцсети

Как писал OBOZREVATEL, ранее в поселке Славское Львовской области поднялся скандал из-за "российского" ремонта в церкви УГКЦ.

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