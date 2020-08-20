Во Львове маршрутчик оскорбил и чуть не выгнал мать погибшего на Донбассе воина

Во Львове водитель попытался выгнать из маршрутки мать погибшего воина АТО, поскольку она хотела воспользоваться правом на льготный проезд.

Инцидент произошел утром 20 августа на городском маршруте 217А. О нем оскорбленная действиями земляка львовянка Мария Найда написала в Facebook, где ее поддержали десятки пользователей.

По ее словам, зайдя в маршрутку, пассажирка показала удостоверение льготного проезда, на что водитель сказал выйти и ждать следующую маршрутку, потому что у него якобы есть только сидячие места. Хотя в салон, утверждает женщина, перед ней зашло еще трое пассажиров, и их никто не выгонял.

"Я объяснила, что у меня погиб сын, чтобы "вы ездили и зарабатывали деньги". Ппрозвучал ответ: "Мне все равно, кто у вас погиб"... Все пассажиры молчали, будто в рот набрали воды" – рассказала львовянка.

Во Львове водитель попытался выгнать из маршрутки мать погибшего бойца АТО (Facebook Марія Найда)

Она добавила, что только одна женщина уступила ей место, потому что не захотела слушать аргументы водителя о якобы невозможности возить таких, как мать погибшего воина АТО, бесплатно.

"Одно интересует, долго еще во Львове на маршрутах будут работать такие водители? И почему наши перевозчики не проводят с ними воспитательную работу? Герой дня!" – подытожила Найда.

Пост об инциденте во львовской маршрутке (Facebook Мария Найда)

В комментариях украинцы поддержали ее и тоже выразили возмущение поступком водителя львовской маршрутки.

"Это не водитель, а быдло. Он еще свое найдет в ближайшее время. Держись, Мария!", "Эти водители роботы, автоматы, без единого грамма чувств. Верю, что сядет в его маршрутку тот, кто покажет, где его место", "Досадно. У тех водителей только деньги!", "Пока беда не коснется их самих, будут продолжать относиться по-свински, сама не раз на таких наталкивалась", "Жаль. И без слов", "Вот почему в большинстве случаев, когда такое происходит, все пассажиры молчат как слепо-глухие", "И это Львов?!", "Такому человеку все вернется сторицей, Бог ему судья!" – пишут пользователи.

Украинцы поддержали мать погибшего воина АТО (Facebook Мария Найда)

Пользователи выразили убеждение, что оскорбление матери воина АТО обязательно вернется водителю сторицей (Facebook Мария Найда)

Комментарии пользователей сети (Facebook Мария Найда)

Комментарии украинцев (Facebook Мария Найда)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепре маршрутчик отказал ветерану АТО в бесплатном проезде, потому что в салоне якобы закончились льготные места.