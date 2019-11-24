Главная Новости
24 ноября • обновлено в 11:50
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Во Львове маму с ребенком выгнали из такси Uklon из-за автокресла: видео

1.2т
Читать материал на украинском

Во Львове таксист Uklon выгнал из автомобиля маму с 3-летним ребенком из-за автокресла.

Соответствующие видео обнародовал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Таксист Uklon отказался везти женщину с 3-летним ребенком, хотя ему предложили установить их собственное автокресло. Клиентка решила позвонить в службу поддержки, чтобы пожаловаться, однако там встали на сторону водителя и просто отменили заказ", – сказано в сообщении.

Таксист Uklon отказался везти женщину с автокреслом для ребенка

Таксист Uklon отказался везти женщину с автокреслом для ребенка

Кадр из видео

Клиентка такси засняла этот момент на камеру. В частности, водитель звонит в службу поддержки и говорит об отсутствии кресла для ребенка. Замечание женщины о том, что она может предоставить необходимый для перевозки маленького пассажира атрибут, мужчина оставил без внимания.

Новости
Отказался платить: в России трое таксистов до смерти забили пассажира

В комментариях мнения разделились: одни раскритиковали водителя, другие заявили, что установить автокресло в машину достаточно затратное по времени занятие.

"Большинство автокресла - это не только именно кресло, но и крепления, к которому состыковывается, крепления уже к самому автомобилю, поэтому его можно понять, она рукой бы держала?" – отметил один из пользователей.

Во Львове маму с ребенком выгнали из такси Uklon из-за автокресла: видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине вступил в силу закон, предусматривающий штраф за неправильную перевозку детей. В 20 ноября 2019 года при нарушении правил водитель будет оштрафован на 510 грн, а в случае повторного нарушения в течение года сумма составит уже 850 грн.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Дмитрий Гриневич
Место
Украина Львов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
4
Смешно
1
Интересно
8
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги