Во Львове маму с ребенком выгнали из такси Uklon из-за автокресла: видео

Во Львове таксист Uklon выгнал из автомобиля маму с 3-летним ребенком из-за автокресла.

Соответствующие видео обнародовал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Таксист Uklon отказался везти женщину с 3-летним ребенком, хотя ему предложили установить их собственное автокресло. Клиентка решила позвонить в службу поддержки, чтобы пожаловаться, однако там встали на сторону водителя и просто отменили заказ", – сказано в сообщении.

Таксист Uklon отказался везти женщину с автокреслом для ребенка Кадр из видео

Клиентка такси засняла этот момент на камеру. В частности, водитель звонит в службу поддержки и говорит об отсутствии кресла для ребенка. Замечание женщины о том, что она может предоставить необходимый для перевозки маленького пассажира атрибут, мужчина оставил без внимания.

В комментариях мнения разделились: одни раскритиковали водителя, другие заявили, что установить автокресло в машину достаточно затратное по времени занятие.

"Большинство автокресла - это не только именно кресло, но и крепления, к которому состыковывается, крепления уже к самому автомобилю, поэтому его можно понять, она рукой бы держала?" – отметил один из пользователей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине вступил в силу закон, предусматривающий штраф за неправильную перевозку детей. В 20 ноября 2019 года при нарушении правил водитель будет оштрафован на 510 грн, а в случае повторного нарушения в течение года сумма составит уже 850 грн.

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