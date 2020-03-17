Во Львове коронавирус заподозрили у двоих детей

Во вторник, 17 марта, во Львове с подозрением на коронавирус в больницу доставили двоих детей. Одному 3 года, а второму 15 лет.

Всего в областной инфекционной больнице с подозрением на COVID-19 находится 14 пациентов. Об этом ZAXID.NET рассказал заместитель директора больницы Игорь Берник.

Врач отметил, что 3-летний ребенок прибыл из Дрогобычского района, а подросток из Львова.

Коронавирус в Украине

Также директор Львовского областного лабораторного центра МЗ Украины Роман Павлов сообщил, что анализы на исследование отправили в Киев.

Отметим, что по состоянию на утро 17 апреля в Львовскую областную инфекционную больницу, по словам директора больницы Сергея Федоренко, не поступили тесты для выявления коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в областную инфекционную больницу Львова госпитализированы четыре человека с подозрением на коронавирус.

Также во Львове с 16 марта закрыли все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок в связи с карантином в Украине из-за коронавируса.

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