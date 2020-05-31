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1 июня • обновлено в 00:10
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Во Львове из-за обвала перил три человека выпали с балкона. Фото с места ЧП

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Во Львове вечером 31 мая три человека выпали с балкона второго этажа из-за обвала перил. Происшествие случилось на улице Литвиненко, 13.

Как сообщило издание "Варта 1", обвалились перила балкона второго этажа четырехэтажного дома. Инцидент произошел в 7 часов вечера (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

По предварительной информации врачей скорой помощи, пострадала 32-летняя женщина (закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом поясницы), 38-летний мужчина (закрытый перелом нижней трети обеих предплечий, ЗЧМТ), 34-летний мужчина (ушиб правого плеча).

Во Львове из-за обвала перил три человека выпали с балкона. Фото с места ЧП

Издание отмечает, что мужчины были с признаками алкогольного опьянения. Всех госпитализировали в городскую больницу скорой помощи.

Во Львове из-за обвала перил три человека выпали с балкона

Во Львове из-за обвала перил три человека выпали с балкона

varta1.com.ua

Во Львове из-за обвала перил три человека выпали с балкона

Во Львове из-за обвала перил три человека выпали с балкона

varta1.com.ua

Во Львове из-за обвала перил три человека выпали с балкона

Во Львове из-за обвала перил три человека выпали с балкона

varta1.com.ua

Во Львове из-за обвала перил три человека выпали с балкона

Во Львове из-за обвала перил три человека выпали с балкона

varta1.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL в городе Смела Черкасской области 17-летний парень погиб после падения с балкона 9 этажа. Трагедия произошла на улице Ржевский.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Львов
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