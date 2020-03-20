Во Львове госпитализировали семерых украинцев из ЕС

Во Львове госпитализировали семерых пассажиров, которые прибыли спецрейсами из стран Евросоюза.

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Об этом на брифинге заявил исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько.

Кадр видео ГПСУ

По его словам, их доставили во Львовскую областную инфекционную больницу.

"Сегодня в Украину прибыли 5 поездов из Пшемысля в Киев. В каждом из поездов находилось от 500 до 800 человек. Во Львове вышли около 660 пассажиров. Всем пассажирам измеряли температуру на границе и во Львове, и в результате этих действий 7 человек доставили в инфекционную больницу для проведения диагностики", – сказал Васько.

Он добавил, что остальные пассажиры подписали согласие о том, что им известно о нормах законов Украины, в частности, о карантине для прибывающих из-за границы.

Как сообщал OBOZREVATEL, десятки тысяч украинцев оказались в сложной ситуации за границей из-за запрета авиасообщения в Украине с другими странами с 17 марта по 3 апреля, которая была введена из-за коронавируса.

По состоянию на 19 марта о помощи в возвращении на родину попросили почти 40 тысяч человек. МИД Украины и Мининфраструктуры организовали эвакуацию граждан.

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