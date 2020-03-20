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21 марта • обновлено в 00:39
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Во Львове госпитализировали семерых украинцев из ЕС

1.5т
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Во Львове госпитализировали семерых пассажиров, которые прибыли спецрейсами из стран Евросоюза.

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Об этом на брифинге заявил исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько.

Во Львове госпитализировали семерых украинцев из ЕС

Кадр видео ГПСУ

По его словам, их доставили во Львовскую областную инфекционную больницу.

"Сегодня в Украину прибыли 5 поездов из Пшемысля в Киев. В каждом из поездов находилось от 500 до 800 человек. Во Львове вышли около 660 пассажиров. Всем пассажирам измеряли температуру на границе и во Львове, и в результате этих действий 7 человек доставили в инфекционную больницу для проведения диагностики", – сказал Васько.

Он добавил, что остальные пассажиры подписали согласие о том, что им известно о нормах законов Украины, в частности, о карантине для прибывающих из-за границы.

Как сообщал OBOZREVATEL, десятки тысяч украинцев оказались в сложной ситуации за границей из-за запрета авиасообщения в Украине с другими странами с 17 марта по 3 апреля, которая была введена из-за коронавируса.

По состоянию на 19 марта о помощи в возвращении на родину попросили почти 40 тысяч человек. МИД Украины и Мининфраструктуры организовали эвакуацию граждан.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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