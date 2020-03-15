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15 марта • обновлено в 20:39
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Во Львове госпитализировали четырех человек с подозрением на коронавирус

1.9т
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В областную инфекционную больницу Львова госпитализированы 4 человека с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько, говорится на странице ОГА в Facebook. По его словам, проводятся обследования, анализы на COVID-19 будут отправлены в Киев.

"Реанимационные палаты готовы к госпитализации пациентов. Инфекционная больница работает в усиленном режиме", – сказано в сообщении.

Во Львове госпитализировали четырех человек с подозрением на коронавирус

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Автор
Глеб Иванов
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