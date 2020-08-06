Во Львове COVID-19 за сутки унес жизни известных в городе журналистки, предпринимателя и профессора

Мирослав Семенюк Общество 17:14, 6.08.2020 Обновлено: 17:25, 6.08.2020

Трое известных львовян умерли за сутки от коронавируса (COVID-19).

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Как сообщает "Еспресо.Захід", на 53-м году жизни скончалась главный редактор газеты "Бойківська думка" Иванна Русин.

Она была выпускницей факультета журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко, членом Национального союза журналистов Украины с 2001 года, членом секретариата Львовской облорганизации НСЖУ.

Также среди умерших – известный предприниматель, бывший вице-президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICCUkraine Михаил Коропецкий. Ему было 62 года.

Кроме того, болезнь унесла жизни общественного деятеля, бывшего лектора Украинского свободного университета в Мюнхене, профессора кафедры украиноведения Национального медицинского университета имени Данила Галицкого Игоря Ходака. Он долгое время был главным редактором издательства "Червона Калина".

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 августа от коронавируса умер руководитель Старосамборского центра первичной медико-санитарной помощи Львовской области Василий Савенко.

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